ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не пора ли избавиться от незаслуженных имен в названиях наших улиц и площадей?

Фальшивые кумиры Не пора ли избавиться от незаслуженных имен в названиях наших улиц и площадей? Владимир Малышев    На днях мэр Киева Виталий Кличко подписал решение горсовета о переименовании улицы Чайковского в Дарницком районе, что на левом берегу Днепра в улицу Виктории Нуланд.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Не спорю - есть. Может быть не такое множество и не все гигантский. Но есть. Только к сожалению их место в &quot;пространстве истории&quot; заняли палачи и шуты.
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4 час.
Александр
У нас в Туле есть улица Октябрьская, в девичестве - Миллионная.
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3 час.
Владимир Петров
Вычистить Россию от большевистской нечисти. Сталин со своими упырями лениских упырей хорошо прополол. Пора от гольденштейнов-дыбенок-шмидтов Русь отскрести. А там, глядишь, и Володьку Лысого начнут сколупывать...
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