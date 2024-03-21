Фальшивые кумиры Не пора ли избавиться от незаслуженных имен в названиях наших улиц и площадей? Владимир Малышев На днях мэр Киева Виталий Кличко подписал решение горсовета о переименовании улицы Чайковского в Дарницком районе, что на левом берегу Днепра в улицу Виктории Нуланд.
Не пора ли избавиться от незаслуженных имен в названиях наших улиц и площадей?
Комментарии
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Виктор Хованов
Не спорю - есть. Может быть не такое множество и не все гигантский. Но есть. Только к сожалению их место в "пространстве истории" заняли палачи и шуты.
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4 час.
Александр
У нас в Туле есть улица Октябрьская, в девичестве - Миллионная.
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3 час.
Владимир Петров
Вычистить Россию от большевистской нечисти. Сталин со своими упырями лениских упырей хорошо прополол. Пора от гольденштейнов-дыбенок-шмидтов Русь отскрести. А там, глядишь, и Володьку Лысого начнут сколупывать...
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2 час.
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