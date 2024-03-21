Путин сформулировал национальную идею

Владимир Путин сформулировал идею, благодаря которой ему удалось объединить россиян. Она заключается в создании благополучия для всех граждан, формирования сильной, независимой страны и видения ее будущего.
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