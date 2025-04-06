В Госдуме предложили назвать в честь Овечкина стадион, улицу или сквер в Москве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с инициативой назвать в честь российского хоккеиста, капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стадион, сквер или улицу в Москве Об этом депутат рассказал в беседе с 5-tv.