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Полтава была не зря. Украина выпросила у Британии помощи на миллиард, а у Штатов – ракеты JASSM

Полтава была не зря. Украина выпросила у Британии помощи на миллиард, а у Штатов – ракеты JASSM

Сегодня из западных столиц пришло сразу три обнадеживающих официальный Киев сигнала. Во-первых, свежий и успешный российский ракетный удар по военному училищу в Полтаве достиг тех целей, на которые рассчитывали у Зеленского, максимально подсвечивая его ужасающие последствия в СМИ – ссылаясь именно на этот прецедент Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине.

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