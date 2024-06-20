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В Екатеринбурге движение трамваев оказалось парализовано из-за смерти пассажира

В Екатеринбурге движение трамваев оказалось парализовано из-за смерти пассажира

Затор образовался недалеко от перекрестка улиц Донбасская и Черниговский переулок.В Екатеринбурге утром 20 июня движение трамваев в районе перекрестка улиц Донбасская и Черниговский переулок оказалось парализовано из-за смерти пассажира.

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