В Екатеринбурге движение трамваев оказалось парализовано из-за смерти пассажира

Затор образовался недалеко от перекрестка улиц Донбасская и Черниговский переулок.В Екатеринбурге утром 20 июня движение трамваев в районе перекрестка улиц Донбасская и Черниговский переулок оказалось парализовано из-за смерти пассажира.
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