Пермский депутат хочет продавать урожай пенсионеров в магазинах

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил двум пермским магазинам (один из них — известный в городе алкомаркет) организовать полки, где жители могли бы продавать свою фермерскую продукцию.
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