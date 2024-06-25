Координатор подполья Лебедев рассказал о сокрушительном ударе за Севастополь - по пусковым установкам

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Комментарии
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E
Ed
Это что за полсуток разузнали где пиндосы пиндосничают, или знали заранее и не поторопились?
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14 час.

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