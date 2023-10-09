Трезвый взгляд.

Ежегодно 3 октября во многих странах отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно фиксируется более 3 миллионов смертельных случаев, связанных со злоупотреблением алкоголем.