Трезвый взгляд.

Ежегодно 3 октября во многих странах отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно фиксируется более 3 миллионов смертельных случаев, связанных со злоупотреблением алкоголем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии