Сына - в Азербайджан, в России - прибыльная академия? После слов Плющенко возникли неудобные вопрос

"Деградация" или прибыль? Вокруг Плющенко разгорается новый скандалПосле слов Евгения Плющенко о том, что фигурное катание в России якобы "деградирует", вокруг олимпийского чемпиона вспыхнула новая волна споров.
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