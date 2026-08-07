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Царьград

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Сына - в Азербайджан, в России - прибыльная академия? После слов Плющенко возникли неудобные вопрос

Сына - в Азербайджан, в России - прибыльная академия? После слов Плющенко возникли неудобные вопрос

"Деградация" или прибыль? Вокруг Плющенко разгорается новый скандалПосле слов Евгения Плющенко о том, что фигурное катание в России якобы "деградирует", вокруг олимпийского чемпиона вспыхнула новая волна споров.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Пора проверить этого чемпиона и его &quot; Академию &quot; на вшивость , ну очень все его дела похожи на махинации.
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1 м.