МЧС проверит главу волгоградского главка, пожелавшего онкологии семье подчиненного

Руководство МЧС инициировало проверку в отношении начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал заболеть раком семье сотрудника ведомства из-за жалобы в прокуратуру.
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