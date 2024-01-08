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МЧС проверит главу волгоградского главка, пожелавшего онкологии семье подчиненного

МЧС проверит главу волгоградского главка, пожелавшего онкологии семье подчиненного

Руководство МЧС инициировало проверку в отношении начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал заболеть раком семье сотрудника ведомства из-за жалобы в прокуратуру.

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