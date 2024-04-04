Точно впрок: ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Ритейл просит отложить введение закона о сокращении сроков расчета с поставщиками. Если торговые сети заставят быстрее расплачиваться за товары, ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться, а наценки вырасти, утверждают федеральные компании.
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