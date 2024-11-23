Поздравление руководства Советского района с Днём матери

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Сердечно поздравляемвас с замечательным праздником – Днём матери!День матери – один из самых тёплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.
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