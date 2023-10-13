Федеральные органы США заявили об опасности спутников Starlink

Маску указали на его не правильную политическую позицию.Федеральный орган США – Управление гражданской авиации (FAA) заявило, что наибольшая (85%) опасность для людей на земле и авиации по сравнению с другими спутниками представляют спутники Starlink, сообщает интернет-ресурс МИР2051.