Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 934 подписчика

Федеральные органы США заявили об опасности спутников Starlink

Федеральные органы США заявили об опасности спутников Starlink

Маску указали на его не правильную политическую позицию.Федеральный орган США – Управление гражданской авиации (FAA) заявило, что наибольшая (85%) опасность для людей на земле и авиации по сравнению с другими спутниками представляют спутники Starlink, сообщает интернет-ресурс МИР2051.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх