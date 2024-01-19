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  • vodyanoy40mailru Гоголев
    осталось только найти того ,кто сделает этот пинок!В Челябинске русс...
  • Valentina hohlova
    ну и как? и быстрыкины не помогают. Что-то кардинальное надо делать иначе главными у нас в стране будут приезжие из А...В Челябинске русс...
  • Сергей Кундозеров
    Сейчас очень нужен СМЕРШ...Потомки Басмачей:...

В Челябинске русских подростков делают единственными виновными в драке c мигрантами

В Челябинске русских подростков делают единственными виновными в драке c мигрантами

Сегодня в Челябинском суде состоялось очередное заседание. По данным адвоката одного из обвиняемых, потерпевшие путаются в показаниях, а прокуратура и суд оставили без изменения меру пресечения.

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Комментарии
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генрих кан
Видимо все решили деньги.  Все оплачено и справедливости ждать не приходится. Ничего, к сожалению, не меняется в судопроизводстве.  Единственное решение - это окрик свыше. Все решает политическая целесообразность и деньги.
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5 мин.
Valentina hohlova
ну и как? и быстрыкины не помогают. Что-то кардинальное надо делать иначе главными у нас в стране будут приезжие из Азербайджана и Средней Азии. Если не чистить прокуратуру МВД - будет очень плохо нашей российской русской молодёжи. А им жить! Дела об изнасиловангии русских девочек азербайджанцами где то в Бурятии или Удмурдии так и замяли? Вот результат.
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3 мин.
vodyanoy40mailru Гоголев
осталось только найти того ,кто сделает этот пинок!
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1 мин.

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