Сегодня в Челябинском суде состоялось очередное заседание. По данным адвоката одного из обвиняемых, потерпевшие путаются в показаниях, а прокуратура и суд оставили без изменения меру пресечения.
В Челябинске русских подростков делают единственными виновными в драке c мигрантами
Комментарии
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генрих кан
Видимо все решили деньги. Все оплачено и справедливости ждать не приходится. Ничего, к сожалению, не меняется в судопроизводстве. Единственное решение - это окрик свыше. Все решает политическая целесообразность и деньги.
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5 мин.
Valentina hohlova
ну и как? и быстрыкины не помогают. Что-то кардинальное надо делать иначе главными у нас в стране будут приезжие из Азербайджана и Средней Азии. Если не чистить прокуратуру МВД - будет очень плохо нашей российской русской молодёжи. А им жить! Дела об изнасиловангии русских девочек азербайджанцами где то в Бурятии или Удмурдии так и замяли? Вот результат.
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3 мин.
vodyanoy40mailru Гоголев
осталось только найти того ,кто сделает этот пинок!
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1 мин.
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