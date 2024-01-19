В Челябинске русских подростков делают единственными виновными в драке c мигрантами

Видимо все решили деньги. Все оплачено и справедливости ждать не приходится. Ничего, к сожалению, не меняется в судопроизводстве. Единственное решение - это окрик свыше. Все решает политическая целесообразность и деньги.

Valentina hohlova

ну и как? и быстрыкины не помогают. Что-то кардинальное надо делать иначе главными у нас в стране будут приезжие из Азербайджана и Средней Азии. Если не чистить прокуратуру МВД - будет очень плохо нашей российской русской молодёжи. А им жить! Дела об изнасиловангии русских девочек азербайджанцами где то в Бурятии или Удмурдии так и замяли? Вот результат.