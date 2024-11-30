Реформировать невозможно — доктор наук призвал ликвидировать систему ОМС

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) не подлежит реформированию, ее необходимо полностью ликвидировать, заявил доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов 21 ноября на XIX Всероссийском конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», который проходит в Санкт-Петербурге.