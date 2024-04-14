Свищёв: возвращение Хабиба Нурмагомедова мечтали бы увидеть миллионы человек

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал скорое возвращение в октагон ирландского бойца UFC Конора Макгрегор и потенциальное появление в клетке Хабиба Нурмагомедова.
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