Фернандо Алонсо: «Нам просто не хватает скорости»

Пилот «Астон Мартин» отметил, что на «Трассе Америк» болиду команды просто не хватает скорости. И даже знания, полученные в спринте, вряд ли смогут помочь, учитывая действие правила «закрытого парка» и отсутствия возможности внести изменения в настройки болида перед гонкой.