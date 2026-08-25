Специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в области свободы вероисповедания Михаил Мелех заявил на брифинге, что украинские власти проводят системную и многоуровневую кампанию, направленную на уничтожение православной традиции на территории Украины.
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