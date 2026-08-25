Российский МИД обвиняет Украину в системном подавлении православной традиции

Специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в области свободы вероисповедания Михаил Мелех заявил на брифинге, что украинские власти проводят системную и многоуровневую кампанию, направленную на уничтожение православной традиции на территории Украины.