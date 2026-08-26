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Пентагон обнаружил скрытые документы о выводе войск США из Афганистана

Пентагон обнаружил скрытые документы о выводе войск США из Афганистана

Преднамеренно сокрытые данные о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году обнаружили в Пентагоне, заявил помощник главы военного ведомства Шон Парнелл 26 августа на своей странице в социальной сети X.

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