Военный сообщил о значительном продвижении ВС РФ под Угледаром за два месяца

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Российские военные за два месяца существенно продвинулись под Угледаром благодаря в том числе совместной работе расчетов огнеметных систем "Солнцепек", сообщил в беседе с ТАСС командир расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим.
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