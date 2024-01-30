Военный сообщил о значительном продвижении ВС РФ под Угледаром за два месяца

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Российские военные за два месяца существенно продвинулись под Угледаром благодаря в том числе совместной работе расчетов огнеметных систем "Солнцепек", сообщил в беседе с ТАСС командир расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим.