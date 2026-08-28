Козероги и Раки — самые опасные водители на российских дорогах, заявили страховщики. Именно эти знаки зодиака чаще всего обращались по ОСАГО в 2026.
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Козероги и Раки — самые опасные водители на российских дорогах, заявили страховщики. Именно эти знаки зодиака чаще всего обращались по ОСАГО в 2026.
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