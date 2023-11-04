Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт мяса по-монгольски. Даже недорогое мясо в качестве ингредиента становится изысканным на вкус

Рецепт мяса по-монгольски. Даже недорогое мясо в качестве ингредиента становится изысканным на вкус

В дорогих ресторанах мясо по-монгольски часто подается как одно из самых дорогих главных блюд. При этом дома повторить тот же самый рецепт сможет и начинающий кулинар, ингредиенты для блюда требуются лишь самые базовые.

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