Рецепт мяса по-монгольски. Даже недорогое мясо в качестве ингредиента становится изысканным на вкус

В дорогих ресторанах мясо по-монгольски часто подается как одно из самых дорогих главных блюд. При этом дома повторить тот же самый рецепт сможет и начинающий кулинар, ингредиенты для блюда требуются лишь самые базовые.
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