Военное обозрение

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Предсказуемый результат: потери украинских БМП M2A2 Bradley

Предсказуемый результат: потери украинских БМП M2A2 Bradley

Первые уничтоженные БМП Bradley и ОБТ Leopard 2, июнь 2023 г. Фото Минобороны РФ Несколько месяцев назад США начали передавать киевскому режиму боевые машины пехоты M2 Bradley.

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