Путин заявил о попытках Запада расшатать обстановку в странах СНГ

Некоторые страны Запада пытаются расшатать в странах СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.
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