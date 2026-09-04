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Глава AMC раскритиковал план Robinhood по токенизированным акциям

Глава AMC раскритиковал план Robinhood по токенизированным акциям

Генеральный директор AMC Entertainment Holdings Адам Арон раскритиковал предложения токенизированных акций Robinhood, заявив, что компания не имеет к этому никакого отношения и что она поручит юристу по ценным бумагам провести расследование по этому вопросу.

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