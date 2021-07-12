Жоржиньо — 8-й футболист в истории, выигравший в один год финалы Кубка/Лиги чемпионов и чемпионата Европы

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо, полностью отыгравший матч против Англии, стал 8-м футболистом в истории, который в один год выиграл финалы двух главных европейских турниров — Кубка/Лиги чемпионов и Евро.
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