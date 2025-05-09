Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками президента США Дональда Трампа: Стивен Уиткофф выражает российскую позицию, а Кит Келлог - украинскую, … .
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