Зеленский внезапно изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план. Пока же он намерен обсудить с союзниками Украины проблему её территориальной целостности и убедить их, в первую очередь США, "оказать давление на Россию, чтобы (sic!) Украина могла рассчитывать на лучшие условия мира" Насколько я могу судить по этим формулировкам, Зеленский под давлением обстоятельств непреодолимой силы вынужден был отказаться от своего предыдущего "мирного плана", который он совсем недавно обкатывал на форуме в Швейцарии.
Зеленский сломался. Но не до конца
Комментарии
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Eduard
Вы не переживайте за его умственные способности,за него в ЦРУ думают!
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1 час.
Eduard
Хуже нет,когда в государстве вот такие продажные марионетки.Представьте такого в России,кудабы его заставили наших воинов отправлять,на какую аферу Запада?
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1 час.
Natalija Osminina
Отличная статья!
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1 час.
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