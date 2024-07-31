Зеленский сломался. Но не до конца

Зеленский внезапно изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план. Пока же он намерен обсудить с союзниками Украины проблему её территориальной целостности и убедить их, в первую очередь США, "оказать давление на Россию, чтобы (sic!) Украина могла рассчитывать на лучшие условия мира" Насколько я могу судить по этим формулировкам, Зеленский под давлением обстоятельств непреодолимой силы вынужден был отказаться от своего предыдущего "мирного плана", который он совсем недавно обкатывал на форуме в Швейцарии.