Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

914 подписчиков

Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана провели мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана провели мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Управления Госавтоинспекции республики совместно с пропагандой ОГИБДД УМВД России по городу Уфе преследовали цель ознакомления Правилам дорожного движения детей, формирование доступной среды и корректного отношения для данной категории участников дорожного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх