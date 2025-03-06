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Сыгран пятый тур на женском международном шахматном турнире в Белграде

Сыгран пятый тур на женском международном шахматном турнире в Белграде

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Белграде (Сербия) идут сразу три шахматистки после пятого тура 5 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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