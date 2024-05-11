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Оже-Альяссим выиграл 200-й матч в карьере

Оже-Альяссим выиграл 200-й матч в карьере

Феликс Оже-Альяссим обыграл Ботика ван де Зандшульпа во втором круге в Риме – 6:1, 7:6(6). При счете 1:5 во второй партии он отыграл сетбол, при 5:6 – еще один.

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