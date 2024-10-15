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Мадуро: Маск истратил на попытку госпереворота в Венесуэле не менее $1 млрд

Мадуро: Маск истратил на попытку госпереворота в Венесуэле не менее $1 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель Илон Маск израсходовал не менее $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле после президентских выборов 28 июля 2024 года.

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