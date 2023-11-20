Машина серовских актеров разбилась на трассе смерти

СЕРОВ 20 ноября, ФедералПресс. В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, в результате которой травмы получили 9 человек и одна из машин загорелась, среди пострадавших оказались актеры Серовского театра драмы.
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