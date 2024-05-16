Более 50 нижегородских семей получили награды по итогам областного фестиваля семейного художественного творчества

Более 50 семей из 24 муниципальных и городских округов Нижегородской области получили дипломы победителей и призеров областных проектов семейной направленности в финале фестиваля семейного художественного творчества, который состоялся 15 мая.
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