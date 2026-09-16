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Аргументы недели

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Германия может начать лицензионный выпуск ракет Patriot для передачи Украине

Германия может начать лицензионный выпуск ракет Patriot для передачи Украине

Германия намерена обсудить с США углубление сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами двух стран.

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