Германия может начать лицензионный выпуск ракет Patriot для передачи Украине

Германия намерена обсудить с США углубление сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами двух стран.
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