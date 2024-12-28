Курс валютной пары CNY/RUB достиг уровня 14,48 рублей за юань. На межбанковском валютном рынке курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 105,72 рублей за доллар США и 110,20 рублей за валютную пару евро - EUR/RUB.
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