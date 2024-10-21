Коллаж Царьграда В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.
В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух
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Валентин Кулиш
В начале двухтысячных работал заместителем директора в строительной фирме в Краснодаре. Получили подряд на окончание работ по строительству жилых домов для офицеров, которые служили в находящиеся не далеко воинской части. Финансирования на строительство практически небыло. Однажды меня отправили в Ростов на встречу с представителем, генералаом Минобороны. Представитель мне заявил, что если мы хотим с ним работать, то строить мы будем должны за свой счёт, а расчет с нами будет по окончанию строительства. Но за подписание договора мы должны выдать 20% сметной стоимости строящихся домов сразу, не дожидаясь поступления средств от МО. Представитель был послан к дядиной тёте и мы ушли с этих объектов. Потом я наблюдал пару лет, что эти дома стоят недостроенные. Судьбы простых офицеров и их семей никого там не интересую, главное чтобы генералы со своими бл...ми были сыты и довольны.
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8 час.
ДГ
Дмитрий Гром
И отделываются господа генералы условными сроками или минимальными на поселение и самое интересное, заключают контракт с Министерством Обороны и на СВО . А вот вопрос - в окопы или КАК? В Симферополе мужик украл флакон парфюмерии стоимостью до 4 тысяч, так ему грозило до 5лет. Было где то года 4 или 5 назад , а здесь миллионы И .........
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4 час.
Ч
Чак
УК РФ Статья 275. Государственная измена. На пожизненное.
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1 час.
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