В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

Валентин Кулиш

В начале двухтысячных работал заместителем директора в строительной фирме в Краснодаре. Получили подряд на окончание работ по строительству жилых домов для офицеров, которые служили в находящиеся не далеко воинской части. Финансирования на строительство практически небыло. Однажды меня отправили в Ростов на встречу с представителем, генералаом Минобороны. Представитель мне заявил, что если мы хотим с ним работать, то строить мы будем должны за свой счёт, а расчет с нами будет по окончанию строительства. Но за подписание договора мы должны выдать 20% сметной стоимости строящихся домов сразу, не дожидаясь поступления средств от МО. Представитель был послан к дядиной тёте и мы ушли с этих объектов. Потом я наблюдал пару лет, что эти дома стоят недостроенные. Судьбы простых офицеров и их семей никого там не интересую, главное чтобы генералы со своими бл...ми были сыты и довольны.