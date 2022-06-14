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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП трех человек на трассе «Нижний Новгород – Пенза – Саратов»

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП трех человек на трассе «Нижний Новгород – Пенза – Саратов»

Следственным отделом ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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