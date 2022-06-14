Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП трех человек на трассе «Нижний Новгород – Пенза – Саратов»

Следственным отделом ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Следственным отделом ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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