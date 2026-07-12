Как извлекать прибыль из расхождений вечного и квартального фьючерсов на доллар

В мире, где валютный рынок штормит, а новости о ключевых ставках и геополитике заставляют курсы скакать на несколько процентов в неделю, я всё чаще задумываюсь не о направленной торговле, а о поиске более спокойных и предсказуемых ниш.
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