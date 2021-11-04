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Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней сократилась на 45,7 процента

Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней сократилась на 45,7 процента

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Выручка московских ресторанов с 28 октября, когда в столице были объявлены нерабочие дни, по 2 ноября сократилась на 45,7%, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.

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