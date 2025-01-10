Захарова разместила для экс-президента Финляндии Ниинистё график работы Мавзолея

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выпад в адрес основателя СССР Владимира Ленина со стороны бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё опубликовала график работы Мавзолея 10 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии