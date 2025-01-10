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Захарова разместила для экс-президента Финляндии Ниинистё график работы Мавзолея

Захарова разместила для экс-президента Финляндии Ниинистё график работы Мавзолея

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выпад в адрес основателя СССР Владимира Ленина со стороны бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё опубликовала график работы Мавзолея 10 января.

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