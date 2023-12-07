Производство снарядов 155 калибра на Украине начнётся не раньше, чем через два года

Несмотря на то, что Киев достиг договорённости с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве на Украине боеприпасов 155-го калибра, их производство начнётся не раньше, чем через два года.
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