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Минобороны РФ: 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Гутерришем

Минобороны РФ: 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Гутерришем

В пятницу, 19 августа, киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, в период посещения Украины Антониу Гутерришем, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

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