В пятницу, 19 августа, киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, в период посещения Украины Антониу Гутерришем, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
В пятницу, 19 августа, киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, в период посещения Украины Антониу Гутерришем, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
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