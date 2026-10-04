В Ленинградском зоопарке рассказали о взрослении манулят Пепе

Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула Пепе ко Всемирному дню защиты животных. Пушистая матушка тщательно следит за поведением малышей.
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