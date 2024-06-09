´БЕЛАГРО´ - ключевое место для проведения деловых переговоров.

Широкий спектр вопросов, связанных с повышением качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной техники, перспективами сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также другие актуальные вопросы сегодня были обсуждены представителями холдинга ´Бобруйскагромаш´ в рамках третьего выставочного дня.
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