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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´БЕЛАГРО´ - ключевое место для проведения деловых переговоров.

´БЕЛАГРО´ - ключевое место для проведения деловых переговоров.

Широкий спектр вопросов, связанных с повышением качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной техники, перспективами сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также другие актуальные вопросы сегодня были обсуждены представителями холдинга ´Бобруйскагромаш´ в рамках третьего выставочного дня.

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