Тулякам рассказали, как сохранить здоровье детей в летний период

Со 2 по 8 июня по инициативе Минздрава РФ проходит неделя сохранения здоровья детей. Врач-педиатр Тульской детской областной клинической больницы Мария Рыжкина рассказала о правилах здоровья в летний период.
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