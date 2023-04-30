Прогноз на матч США — Швеция, 30.04.2023, финал Чемпионата мира по хоккею 2023 U18

Апрель и май, как всегда, насыщен хоккейными турнирами, и приходится расставлять приоритеты. Одни болельщики переживают за свои сборные команды во втором по силе дивизионе чемпионата мира по хоккею, где накануне первенствовала сборная Японии.
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