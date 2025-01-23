Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Битва в чебуречной: вот за что я люблю ковбоя?

Битва в чебуречной: вот за что я люблю ковбоя?

Гений про злодейства Слушайте, ну я готова понять (и простить!), когда наши родные российские граждане устраивают между собой какие-то разборки, выясняя, должен Путин уйти или обязан остаться на своем месте.

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