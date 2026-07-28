Еще в одном российском регионе задумали ввести заправку по принципу «чет-нечет»

В Ульяновской области по-прежнему наблюдаются очереди на АЗС, в связи с чем можно было бы рассмотреть введение порядка заправки по принципу «чет-нечет», то есть в зависимости от государственных регистрационных номеров.
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