Сбои в Belarusbank: клиенты не видят балансы

Клиенты Belarusbank и «М-Банкинга» 11 октября столкнулись с некорректным отображением балансов, из-за чего их средства временно недоступны для просмотра.
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