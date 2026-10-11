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Царьград

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Сбои в Belarusbank: клиенты не видят балансы

Сбои в Belarusbank: клиенты не видят балансы

Клиенты Belarusbank и «М-Банкинга» 11 октября столкнулись с некорректным отображением балансов, из-за чего их средства временно недоступны для просмотра.

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